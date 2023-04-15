اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية تتفق على تعزيز تبادل المعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

اتفق كبار المسئولين الدفاعيين في اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تكثيف الجهود؛ لتعزيز طرق ووسائل تبادل المعلومات حول الصواريخ الكورية الشمالية.

جاء هذا الاتفاق- بحسب ما أعلن عنه مسئولون في طوكيو (في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية اليوم السبت)- في واشنطن بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية أنها أجرت تجارب على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

وأضافوا أن وفود الدول الثلاث ناقشوا سبل استئناف التدريبات بين قواتهم المسلحة الثلاثية للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ "بطريقة أكثر فعالية".

وعقدت الدول الثلاث - في أعقاب تحسن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية - اجتماعا في واشنطن على مستوى المديرين العامين لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات ضم كازو ماسودا، المدير العام للسياسة الدفاعية في اليابان، ونظيريه الأمريكي إيلي راتنر والكوري الجنوبي هيو تاي كيون، واللذين أكدوا، في بيان مشترك:" أن كل جانب من دولهم سيظل يقظًا ويعزز التعاون الأمني الثلاثي لردع التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية".

وتمتلك الولايات المتحدة حاليًا نظامًا مرتبطًا بشكل منفصل باليابان وكوريا الجنوبية للكشف عن الصواريخ الكورية الشمالية، من عمليات الإطلاق إلى الهبوط، لكن حلفاءها الأمنيين الآسيويين ليس لديهم آلية لمشاركة هذه المعلومات على الفور.

وخلال الاجتماع، قال المسئولون إنهم ناقشوا أيضًا تنظيم التدريبات الدفاعية الصاروخية ثلاثية الاتجاهات والتدريبات المضادة للغواصات للردع والرد على كوريا الشمالية، التي أطلقت، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية لديها، صاروخ من طراز هواسونج 18 عابر للقارات يوم أمس الأول.