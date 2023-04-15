الباطن يهزم الهلال في الدوري السعودي

فجر فريق الباطن مفاجأة من العيار الثقيل وتغلب على الهلال 1 / صفر، مساء الجمعة، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي(دوري روشن للمحترفين)، كما تغلب الاتفاق على الفيحاء 1 / صفر.

وحسم الباطن مباراته أمام الهلال بهدف وحيد سجله رينزو لوبيز في الدقيقة 47 .

وتلقى الهلال بذلك الهزيمة الثانية له مقابل تعادل واحد خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري ليتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد الباطن إلى 15 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

وتغلب الاتفاق على الفيحاء بهدف وحيد أيضا سجله يوسف نياكاتي في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 27 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.