19 أسيرا من قوات تحالف دعم الشرعية يصلون الرياض ضمن صفقة تبادل مع الحوثيين

أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بوصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم السبت، بينهم 16 أسيراً سعودياً وثلاثة أسرى سودانيين.



جاء ذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.



وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد أبشر، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس» (حكومية).



وقال العميد المالكي إن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين.



واختتم العميد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.



وبدأت الأطراف اليمنية، أمس الجمعة، تبادل إطلاق سراح مئات الأسرى والمحتجزين، في ثاني أكبر عملية تبادل بين التحالف الحكومي وجماعة الحوثي منذ اندلاع النزاع الدامي في البلاد منذ أواخر 2014.



بدء عملية تبادل الأسرى يأتي تنفيذا لما تم التوصل إليه في شهر مارس الماضي، خلال مباحثات استضافتها العاصمة السويسرية، وقادت إلى الاتفاق على تبادل 887 أسيرا ومحتجزا، بينهم 706 أسرى من الحوثيين و181 أسيرا من القوات الحكومية بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بين الطرفين.



وعبرت وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بعملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقال بيان صادر عن الوزارة، اليوم السبت، إنّ تبادل الأسرى يمثل خطوة إيجابية ومهمة، تتطلع مصر لأن يتم البناء عليها لتجديد الهدنة في اليمن، ودفع المساعي الجارية للتوصل لتسوية سياسية تؤدي إلى سلام شامل ومستدام.



وبحسب البيان، فإنّ مصر تدعم وبشكل كامل أي جهود من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، وتخفيف وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني.