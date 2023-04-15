مجموعة السبع تتجه لتسريع التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشر، إن دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى وافقت على تسريع التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري، دون التوصل لاتفاق بشأن الإطار الزمني للاستغناء عن الفحم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتحدثت بانييه روناشر، على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة السبع في مدينة سابورو بشمال اليابان، ويستمر الاجتماع حتى غد الأحد.

ويجري وزراء المجموعة، مفاوضات بشأن إصدار بيان مشترك يحدد الخطوط العريضة؛ للدعم من الاقتصادات تقدما في العالم من أجل تحول الطاقة عالميا.

وقالت بانييه روناشر للصحفيين في سابورو: "للمرة الأولى على الإطلاق، تقول مجموعة السبع إنه يجب تسريع الإخراج التدريجي لكل الوقود الأحفوري.. كما تقول مجموعة السبع إنه يجب ألا يكون هناك المزيد من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم".