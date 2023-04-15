 سيارة تصدم حشدا من الناس في فرنسا وسقوط إصابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيارة تصدم حشدا من الناس في فرنسا وسقوط إصابات

وكالات
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 10:36 ص
اصطدمت سيارة بحشد في بوردو الفرنسية، وأصيب سبعة أشخاص، وفقا لمحطة إذاعة "فرانس بلو".

وأكدت الإذاعة الفرنسية أن شخصين تم إدخالهما إلى المستشفى، من جراء حادثة الاصطدام.

وقالت الإذاعة، إن الحادثة قعت في شارع البروفيسور دارجي في بوردو، حيث أصاب السائق في طريقه سبعة أشخاص، اثنان منهم أصيبا بجروح خطيرة، وفقا لرجال الطوارئ والإطفاء.

وذكرت المحطة الإذاعية، أن الشرطة اعتقلت السائق وثلاثة ركاب. وبحسب تقارير إعلامية، فإن السائق فقد السيطرة على السيارة، مما أدى إلى الاصطدام في جمع من الناس وبالتالي إصابة عدد منهم.

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