وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وفرنسا يجريان محادثات حول كوريا الشمالية

ندد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وفرنسا، بإطلاق كوريا الشمالية الأخير لصاروخ باليستي عابر للقارات، يعمل بالوقود الصلب.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الوزير بارك جين ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا، عقدا جلسة من الحوار الاستراتيجي الثنائي في سول أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وفي بيان صحفي مشترك، أدان الجانبان إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي غير شرعي وتهديدها باستخدام أسلحة نووية، وشددا على الحاجة إلى اتخاذ رد فعل حاسم وموحد من المجتمع الدولي.

وأكدا مجددا هدفهما المشترك لنزع جميع الأسلحة النووية والصواريخ والبرامج ذات الصلة، بطريقة كاملة وقابلة للتحقيق ولا رجعة فيها.

وأضافا أنه لن يتم الاعتراف مطلقا بكوريا الشمالية كدولة نووية.

واتفق الجانبان، على أهمية قطع التمويل غير الشرعي للنظام، من خلال التنفيذ الشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، من قبل الدول الأعضاء، بما في ذلك إعادة العمال الكوريين الشماليين في الخارج.

وفيما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ذكر الوزيران، أن الجانبين يشتركان في قيم الحرية والديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان وهناك الكثير من المجالات، ذات الإمكانيات الكبيرة للتعاون مثل الاستجابة لتغير المناخ ودعم دول جزر المحيط الهادئ والأمن البحري.