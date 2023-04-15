رئيس الصومال: قريباً بدء عملية مشتركة بمشاركة الدول المجاورة للقضاء على الإرهاب

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن المرحلة الأولى من عملية تحرير البلاد من الإرهاب كانت ناجحة، وقريباً ستبدأ عملية مشتركة بمشاركة الدول المجاورة للصومال، للقضاء على الإرهاب الذي يسعى إلى زعزعة الأمن وترويع المواطنين الآمنين.

جاء ذلك خلال لقائه رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني في اجتماع تمهيدي للقمة الثلاثية بين الصومال وإيطاليا وإثيوبيا، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت.

وأطلع شيخ محمود، رئيسة الوزراء الإيطالية، على خطط الحكومة الصومالية الفعالة لتحرير البلاد من الإرهاب والتي نشكل أهمية قصوى بالنسبة للمنطقة والعالم.

من جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، بجهود رئيس الجمهورية والحكومة الصومالية للخطوات الواضحة المتخذة في مجال الاستقرار وبناء الحكومة، حيث تعهدت بتقديم الدعم لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.

وكان رئيس الصومال قد وصل إلى أديس أبابا، أمس، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمشاركة في قمة ثلاثية بين الصومال وإثيوبيا وإيطاليا التي ستنطلق اليوم.

وعقد شيخ محمود جلسة مباحثات ثنائية مع آبي أحمد، وتناول سبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين البلدين.