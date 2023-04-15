تشافي يتحدث عن تجديد تعاقده مع برشلونة

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واصل تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، الحديث عن مستقبله خلال الفترة المقبلة، داخل ملعب الكامب نو.

ويرغب خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني في تجديد عقد تشافي حتي 2026، بعد الأداء الكبير الذي ظهر به النادي تحت قيادته والتتويج بلقب كأس السوبر الإسباني.

ويتصدر تشافي هيرنانديز جدول ترتيب الليجا الإسبانية الحالي، بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي أقصاه من بطولة كأس الملك.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة برشلونة وخيتافي في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا الإسبانية، انفتح تشافي هيرنانديز مرة أخرى على الحديث عن التجديد.

وقال تشافي:" أنا سعيد ، أتحدث كثيرًا مع الرئيس ماتيو وجوردي ، ولدينا هذه الثقة. علينا التركيز على الفوز بالدوري الإسباني لأنه يتعين علينا الفوز بها ثم سنتحدث عن تجديد عقدي".