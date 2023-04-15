 وزيرة البيئة الألمانية تعرب عن ارتياحها لإغلاق آخر محطة طاقة نووية في البلاد - بوابة الشروق
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وزيرة البيئة الألمانية تعرب عن ارتياحها لإغلاق آخر محطة طاقة نووية في البلاد

د ب أ
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 1:46 م

 

أعربت وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه، عن ارتياحها لإغلاق آخر محطة للطاقة النووية في البلاد اليوم السبت.

وقالت الوزيرة، التي تنتمي لحزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الخروج من الطاقة النووية يجعل ألمانيا أكثر أمانا.. في حالة وقوع حادث، فإن مخاطر الطاقة النووية لا يمكن السيطرة عليها في نهاية المطاف".

ووفقا لتقييم المكتب الاتحادي الألماني لسلامة إدارة النفايات النووية، فإن الخروج من الطاقة النووية خطوة سليمة في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وبحسب بيانات المكتب، فإن العناصر المشعة المخزنة في المستودعات النهائية داخل طبقات جيولوجية عميقة محمية بذلك بصورة أكبر ضد أي هجمات أو عمليات تخريب، مقارنة بوجودها في مفاعل أو مرفق تخزين مؤقت فوق الأرض.

وقال رئيس المكتب فولفرام كونيش: "لا يمكن للخرسانة والأسلاك الشائكة وحراس الأمن أن يحلوا محل التخزين طويل الأمد في تكوينات جيولوجية عميقة ومستقرة".

ومن المقرر فصل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا بشكل نهائي عن الشبكة اليوم السبت.

وكان من المفترض أن يحدث هذا نهاية العام الماضي، لكن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها.

وقررت الحكومة الألمانية العام الماضي، السماح للمفاعلات بالاستمرار في العمل خلال فصل الشتاء.


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