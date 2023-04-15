

بثت وسائل إعلام وناشطون في اليابان، لقطات توثّق إلقاء قنبلة دخان على رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم السبت خلال زيارته لميناء في غربي البلاد لإلقاء خطاب انتخابي.

واستهداف رئيس الوزراء يأتي بعد مرور تسعة أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو الماضي، في هجوم خلف صدمة داخل اليابان وخارجها، ودفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات الأمنية.

وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن كيشيدا غادر المكان دون أن يصاب بأذى بعد الحادث الذي وقع أثناء حديثه مع أحد مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.



وتحدثت عدة وسائل إعلام عن إلقاء جسم يشبه قنبلة دخان، من دون حدوث إصابات أو أضرار في مكان الواقعة.

واعتُقل شخص في مكان الواقعة بميناء سايكازاكي للصيد في مقاطعة واكاياما، حيث كان مقررا أن يلقي كيشيدا خطابا وفقا لقناة "إن إتش كيه"، إلا أن السلطات لم تصدر تأكيدا لخبر الاعتقال، في حين امتنعت الشرطة عن التعليق.

وعلى إثر الواقعة، تم إلغاء خطاب كيشيدا الذي كان مخصصا لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية، لكنه استأنف نشاطه في إطار حملته الانتخابية بعيد إجلائه.

وصرّح كيشيدا في واكاياما غربي اليابان: «سُمع دوي انفجار قوي، تحقق الشرطة في التفاصيل، أود أن أعتذر على القلق الذي لحق بالناس.. نحن في خضم حملة انتخابية مهمة للبلاد، وعلينا العمل معا لإنجاحها».