التعليم العالي تقر خطة تطوير تسمح بدراسة 100 وافد مقابل كل ألف مصري بالجامعات





فتح باب الالتحاق أول يونيو وحتى سبتمبر وفترة استثناء 15 يومًا لمن تأخرت شهاداتهم.. وخطوات جديدة تختصر حصول الطالب على إفادة قبوله ومن ثم قيده

أليات جديدة متفق عليها لسحب ملف الطالب وحسم قيمة المصروفات المخصمة.. وتواصل مع الدول لخلق وتوفير درجات علمية لأبنائها بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

اقتراح بفترة تأهيل للوافدين قبيل اختبارات القدارت للحصول على توفيق أكبر



أقرت وزارة التعليم العالي وإدارة الوافدين المركزية من وضع خطة جديدة لتطويرمنظومة الوافدين وقبول وتنسيق الطلاب الأجانب بالجامعات المصرية شهدت توسعًا كميًا وكيفيًا، وذلك عقب ورش عمل ضمت العديد من الملحقيين الثقافيين الأجانب بمصر، ورؤساء الجامعات ومديري إدارات الوافدين بالجامعات.

وقال وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، إنه تقرر فتح باب الالتحاق بالجامعات المصرية أول شهر يونيو المقبل بدلًا من مايو، وحتى نهاية شهر سبتمبر، ثم فترة سماح استثنائية حوالي 15 يومًا إضافية للطلاب حاملي الشهادات الأجنبية التي تتأخر ظهور نتائجها في بلادهم.

وأكد الوزير على التوسع في قيد الطلاب خلال الفصل الدراسي بصورة مرنة خصوصا مع لوائح الجامعات الجديدة والتي يطبق عليها نظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى وجود مجموعة من البرامج البينية والتي تجمع بين التخصصات بعضها ببعض وتدرس بالجامعات المصرية بالشراكة مع الجامعات الدولية، وتمنح الخريج شهادة مُزدوجة من الجامعة المصرية ونظيرتها الأجنبية.

وأوضحت خطة تطوير الوافدين وحصلت "الشروق" على نسخة منها"، تعدد مسارات التعليم العالي المتاحة بمصر وتطورها منذ 2014 وحتى 2022، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى 92 جامعة، وتضمنت أيضًا أعداد الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية منذ 2017 وحتى 2022 والتي بينت أن الطلاب الكويتيين هم الاكثر دراسيًا في مصر يليهم السعوديين ثم السودانيين وطلاب العراق وفلسطين، وقبل الطلاب بصورة كبيرة على الدراسة بالطب البشري حيث يسجل أكثر من 7 ألاف طالب وطالبة في كليات الطب ثم والي 3 ألاف طالب بكليات الحقوق، يليهم إقبال على كليات طب الأسنان والهندسة والتجارة والتربية الرياضية.

من جهته، كشف الدكتور محمد سمير حمزة، القائم بعمل رئيس قطاع الوافدين والبعثات في التعليم العالي، عن السماح بدراسة 100 طالب وافد مقابل كل ألف طالب مصري في الجامعات، على أن يتم تقسييم مقاعد الـ100 طالب بين الطلاب الوافدين بنسب مئوية تراعي تمثيل كل الجنسيات في الكلية، على أن يكون عدد المقاعد الأكبر لمن هم ممثلون بصورة أكثر.

في سياق متصل، كشف الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي، عن مراحل تطوير منظومة الطلاب الوافدين الـ6، حيث تشمل تطوير موقع إدرس في مصر، وتطبيق سياسات الساحة التعليمية ومشاركة الجامعات في إدارة ملف الوافدين وكفاءة توزيع الطلاب على المؤسسات التعليمية وتطوير نظام القبول والمنح بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الخطة جاءت عقب شهر من النقاش مع المعنيين لمعرفة نقاط الضعف والمشكلات التي تواجه المنظومة.

وأضاف صالح أنه تم التواصل مع الدول الأجنبية بشأن البرامج الدراسية الجديدة غير الموجودة في بلادهم ولديهم رغبة في أن تكون بمصر ومن ثم تولي المجلس الأعلى للجامعات صياغة وخلق تلك البرامج خصوصًا في مرحلة الدراسات العليا.

وأشار إلى وضع ألية لسحب الطالب ملفه على أن يخصم جزء من مصروفاته تحدد بالوقت الذي تقدم به الطالب بسحب الملف هل هو في بداية العام وقبل الدراسة أم بعد مرور أسابيع أو فصل دراسي كامل.

ولفت إلى الإجراءات الجديدة في أليات قبول الطلاب حيث يحصل الطالب على إفادة القبول باللون الأصفر أون لاين ويتوجه بها مباشرة إلى الجامعة بدلًا من اضطرار الطالب إلى التوجه لمقر الوافدين بحي السفارات مدينة نصر لطبعها ومن ثم التوجه بها، فضلًا عن تسهيل أكثر في رغبات الطالب حيث يسجل الطالب الوافد ثلاثة رغبات دراسية وكان يلزمه الموافقة والرد على الرغبات الثلاثة حتى يتمكن من بدء إجراءات قيده لكن الوضع الجديد سيخطر الطالب برفض أو قبول الرغبة الأولى أو الثانية أو الثالثة فور وصول الرد من الجامعة ومن ثم بدء الطالب إجراءات القيد مباشرة.

في سياق متصل، اقترح رئيس جامعة حلوان، رئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، الدكتور السيد قنديل، أنه بالنسبة لعقد اختبارات القدرات، يفضل أن يكون هناك قرار من المجلس الأعلى بفترة تأهيل قبيل دخول اختبارات القدرات وبالتالي منح الطالب الوافد فرصة التوفيق بصورة أكبر، بدلًا من وصول الطالب إلى مصر ومن ثم التحاقه مباشرة باختبارات القدرات.