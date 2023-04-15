بولندا: أنفقنا 2 % من إجمالي الناتج المحلي على المساعدات الأوكرانية







أعلنت وزيرة المالية البولندية ماجدالينا رزيكوفسكا، اليوم السبت ، أن بولندا أنفقت 50 مليار زلوتي بولندي ( بما يعادل 10.67 مليار يورو)، أو حوالي 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد على مساعدة أوكرانيا.

ونقلت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية عن ماجدالينا قولها :" بلغ إجمالي الإنفاق على أوكرانيا ما يصل إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو 50 مليار زلوتي بولندي، لذا فهو عنصر مهم في ميزانيتنا".

ومن ناحية أخرى، قالت إن اللاجئين الأوكرانيين، الذين لم يواجهوا صعوبات كبيرة في العثور على وظائف في بولندا، قد ساهموا في ميزانية البلاد بضرائبهم.. مضيفة " بالطبع، نود أن يعودوا إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن لأن ذلك سيعني أن الحرب قد انتهت وأن أوكرانيا يمكن أن تنمو".

وتعليقًا على حالة الاقتصاد البولندي، قالت الوزيرة إن الحرب الروسية في أوكرانيا كانت السبب الرئيسي وراء التباطؤ الحالي في النمو الاقتصادي للبلاد.