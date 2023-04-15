كشف الفنان هاني عادل، عن عدم معارضته العمل مع الفنان محمد رمضان، قائلًا: "أحب أشتغل مع محمد رمضان لو جالي دور كويس معاه، وأقدر أقدم فيه إضافة للعمل، ليه لأ؟".

وأضاف، خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أنه يحب الفنان محمد رمضان، ولا يسخر منه على الإطلاق.

ووجهت الإعلامية منى عبد الوهاب سؤالا لهاني عادل: "لماذا نشرت صورة في سيارة حديثة وكتبت عليها (نمبر وان)، هل هذه سخرية من محمد رمضان؟"، ليرد هاني عادل: "أنا كنت بقلد الناس اللي بتشوف رمضان بعربياته ولكن كان هزار مش سخرية".

وأكد أنه محبًا لمحمد رمضان ولا يوجد بينهما خلافات، متابعًا: "محمد رمضان على المستوى الشخصي لما بشوفه بيتعامل معايا كويس جدًا، وعلى المستوى المهني هو اللي رسم صورته الفنية بطريقته".