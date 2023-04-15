 البرهان: إذا استمرت الحرب سنستدعي قواتنا من مناطق مختلفة للخرطوم - بوابة الشروق
السبت 15 أبريل 2023 6:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

البرهان: إذا استمرت الحرب سنستدعي قواتنا من مناطق مختلفة للخرطوم

وكالات:
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 5:36 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 5:36 م
قال رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، إن "قوات الدعم السريع هي من هاجمت مقراتنا"، وأكد أنه في حال استمرار الحرب سيتم إدخال قوات الجيش للخرطوم من مناطق مختلفة.

وأضاف البرهان في مقابلة مع قناة "الجزيرة" أنه تفاجأ اليوم السبت، بمهاجمة قوات الدعم السريع لمنزله في التاسعة صباحا، بحسب ما نقل موقع" روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح أن ما يحدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج رحم القوات المسلحة. وأكد أنه "لا أحد يفضل الحرب ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس".

وقال البرهان إن الجيش السوداني ما زال يحتكم إلى صوت العقل، وطالب بإعادة قوات الدعم السريع التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها.

وأضاف أن هناك احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم يتم تحريكها حتى الآن، مؤكدا أنه لم يستطع أحد دخول القيادة العامة وأن الأمور تحت السيطرة، وأن كل المرافق الاستراتيجية تحت السيطرة.

وصرح البرهان بأن قوات الدعم السريع تسللت للمطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات ما دفع قوات الجيش للتعامل معها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك