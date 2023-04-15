علي فرج يصعد لنهائي بريطانيا المفتوحة للإسكواش

استطاع علي فرج لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي وادي دجلة التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والمقامة بمدينة برمنجهام في إنجلترا خلال الفترة من 9 وحتى 16 أبريل الجاري، البالغ مجموع جوائزها 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتغلب "فرج" في نصف النهائي على زميله مازن هشام بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 42 دقيقة.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-4) (11-4) (8-11) (11-2).
واستهل فرج مشواره في البطولة بالفوز على مواطنه كريم الحمامي بثلاثة اشواط نظيفة، ثم تغلب في دور ثمن النهائي على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة (3-1).
وحقق فرج الفوز في دور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة (3-1).
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-6) (7-11) (11-8) (11-8).
وينتظر فرج الفائز من ثاني مباريات نصف النهائي والتي ستجمع بين البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول على البطولة والنيوزيلاندي بول كول المصنف الثالث على البطولة.