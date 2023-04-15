علي فرج يصعد لنهائي بريطانيا المفتوحة للإسكواش

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استطاع علي فرج لاعب المنتخب الوطني ونجم نادي وادي دجلة التأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والمقامة بمدينة برمنجهام في إنجلترا خلال الفترة من 9 وحتى 16 أبريل الجاري، البالغ مجموع جوائزها 179 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتغلب "فرج" في نصف النهائي على زميله مازن هشام بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 42 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (11-4) (11-4) (8-11) (11-2).

واستهل فرج مشواره في البطولة بالفوز على مواطنه كريم الحمامي بثلاثة اشواط نظيفة، ثم تغلب في دور ثمن النهائي على مواطنه محمد الشربيني بنتيجة (3-1).

وحقق فرج الفوز في دور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة (3-1).

وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: (11-6) (7-11) (11-8) (11-8).

وينتظر فرج الفائز من ثاني مباريات نصف النهائي والتي ستجمع بين البيروفي دييجو إلياس المصنف الأول على البطولة والنيوزيلاندي بول كول المصنف الثالث على البطولة.