 وزير السياحة يتفقد المتحف المصري الكبير بعد سقوط الأمطار داخل البهو العظيم - بوابة الشروق
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وزير السياحة يتفقد المتحف المصري الكبير بعد سقوط الأمطار داخل البهو العظيم

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
إسلام عبد المعبود
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 1:48 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 1:48 م

 

يتفقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بعد قليل، المتحف المصري الكبير بميدان الرماية؛ للاطمئنان على حالة المتحف بعد سقوط الأمطار عليه خلال الأيام الماضية، وبشأن ما نشر بفيديو سقوط بعض الأمطار على تمثال الملك رمسيس الثاني داخل البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.

وفي وقت سابق، كشف المركز الإعلام لمجلس الوزراء، عن حقيقة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، فيديو يزعم تضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير؛ نتيجة سقوط الأمطار مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، وواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لتضرر سقف بهو المتحف المصري الكبير نتيجة سقوط الأمطار، مما أدى لوصول مياه الأمطار للبهو، مُشددةً على أن سقف بهو المتحف المصري الكبير سليم وآمن تمامًا، ولا تصيبه الأمطار بأي أضرار.


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