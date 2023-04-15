تواصل الاحتجاجات رغم تحول إصلاح نظام التقاعد إلى قانون في فرنسا

أصبح إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، في فرنسا قانونا بشكل رسمي، في أعقاب نشر الحكومة للنص القانوني، في السجل الرسمي اليوم السبت، لكن المعارضين لا يستسلمون ويعتزمون الاستمرار في معارضة التغييرات.

وجاء الإصدار الرسمي في أعقاب موافقة أمس الجمعة من المجلس الدستوري، الذي أعلن خطة رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 إلى 64 عاما، بما يتماشى بشكل أساسي، مع الدستور. وسيدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل.

وأعلنت السلطات الدستورية، عدم قبول الاستفتاء، الذي كان معارضو الإصلاح يأملونه.

وقوبلت تلك الأنباء باحتجاجات في باريس ونيس ونانتس ورين ومدن أخرى.

وفي باريس وحدها، تم اعتقال 112 متظاهرا مساء أمس الجمعة واشعال النار في 30 صندوق قمامة، طبقا لما ذكرته قناة "بي.إف.إم.تي.في" التلفزيونية، نقلا عن الشرطة.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرات اليوم السبت، بينما دعت نقابات عمالية إلى مسيرات احتجاجية جديدة في الأول من مايو المقبل.

وكانت النقابات العمالية والأحزاب السياسية المعارضة في فرنسا قد أعلنت أمس الجمعة عن استيائها من مصادقة المجلس الدستوري على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، خاصة البند الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما على الرغم من سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر ضده.

وصرح زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون بأن الكفاح مستمر، في الوقت الذي أكدت فيه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان أن المصير السياسي لإصلاح نظام التقاعد لم يُحسم بعد.

ودعا زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل السلطة التنفيذية، إلى عدم تفعيل هذا القانون الذي أقره المجلس الدستوري، وقال: "أخشى (حدوث) اضطرابات اجتماعية".

وبالمقابل، دعا زعيم اليمين التقليدي إريك سيوتي، كل القوى السياسية إلى قبول القرار.