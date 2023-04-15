شعبة الملابس تتفق مع الجمارك و«مركزية التجارة الخارجية» على ضوابط استيراد البالة

نظمت الإدارة المركزية للتجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة، اجتماعا مع شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية؛ وذلك بناءً على مذكرة من الشعبة حول ضوابط استيراد البالة من الخارج، ومقترحات شعبة الملابس لمواجهة عمليات تهريب الملابس للسوق الداخلي، ما أضر بالصناعة المحلية، وفقا لبيان من الشعبة اليوم.

وأكد خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الاجتماع شهد مشاركة رفيعة من مسئولي الجمارك والإدارة المركزية للتجارة الخارجية للتوصل إلى حلول حول تهريب "البالة" للسوق المصري وانتشارها في الأسواق دون ضوابط، مشيرا إلى أنه تم التوافق على وضع ضوابط استرادية لدخول البالة المستعملة، وكذلك عمل حملات موسعة على محلات بيع الاستوكات ومطابقة الماركة مع توافر فواتير الشغل.

وأضاف فايد أنه تم التوافق على تحليل البيانات الاستيرادية للملابس الجاهزة لميناء الإسكندرية، وحصر كمية الملابس التي يتم دخولها عن طريق التبرعات للجميعات الخيرية ومعرفة كيفية التصرف فيها ومقارنة الكميات التي يتم دخولها بعدد المقيدين في الجمعيات الخيرية المتبرع لها.

شارك في الاجتماع كلً من أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وأحمد يوسف أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية للجمارك المصرية، ومن جانب شعبة الملابس رافيق عبدالشهيد عضو شعبة الملابس، ومحمد الداعور عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، وخالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة تجارة القاهرة.