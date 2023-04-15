بنك قناة السويس يحصل على جائزة البنك الأسرع نموا في تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى 2023

أعلنت مجلة الأعمال الدولية IBM مؤخرا عن فوز بنك قناة السويس بجائزة «الأسرع نموا فى تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى». ويعد هذا الإنجاز شهادة على العمل الجاد والاستراتيجيات المبتكرة التى طبقها فريق عمل بنك قناة السويس على مدى السنوات السابقة.

ويتميز قطاع الخدمات المصرفية للشركات بشكل عام بقدرة تنافسية عالية؛ فى ظل وجود العديد من المؤسسات المالية التى تتنافس للحصول على حصة فى السوق. وعلى الرغم من ذلك، فإن بنك قناة السويس يؤكد باستمرار التزامه بتقديم خدمات استثنائية لعملائه، وتحقيق نمو ملحوظ فى فترة وجيزة فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمتعددة الجنسيات.

وتتبنى استراتيجية البنك الاستثمار فى التكنولوجيا ورأس المال البشرى، لذا يعد بنك قناة السويس مصرفا ذا تفكير مستقبلى يتكيف مع التغيرات ويستجيب بسرعة لاحتياجات العملاء المتباينة. وأدت قدرة بنك قناة السويس على الاستفادة من التكنولوجيا إلى توفير عمليات أسرع وأكثر كفاءة وخدمة عملاء مميزة مع التركيز بشكل كبير على مبادرات الاستدامة والتمويل الأخضر.

بالإضافة إلى ذلك، كان لفريق الخبراء فى بنك قناة السويس دور أساسى فى تنفيذ إستراتيجية نمو البنك؛ حيث كانوا يعملون بلا كلل لتوفير حلول شخصية ومبتكرة تلبى احتياجات العملاء الفريدة، وحجزوا للبنك مكانة متميزة فى القطاع المصرفى والسوق بشكل عام.

قال الهيثم القبرصلى، رئيس مجموعة تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى لبنك قناة السويس، أن الجائزة تبرهن على نجاح خطة فريق العمل لتحقيق استراتيجية بنك قناة السويس، وترسخ مكانته ودوره الرائد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، مشيرا إلى انه تم مضاعفة حجم محفظة التسهيلات و القروض المباشرة بخلاف محفظة القروض المشتركة فى اخر عامين لتسجل ١٧.٦ مليار جم فى عام ٢٠٢٢ مقارنه بحوالى ٨ مليارات جم فى عام ٢٠٢٠.

وأكد «القبرصلى» أن البنك يحرص على تنويع تمويله للقطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الصناعة والخدمات والمقاولات والزراعة والخدمات والقطاع العقارى والسياحى وهو ما ساهم فى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك وتخفيض معدلات المخاطر.

وصرح حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لبنك قناة السويس بأن الفوز بجائزة «الأسرع نموا فى تمويل الشركات والمؤسسات الكبرى» هو دليل واضح على التزام البنك بالتميّز، وهو إنجاز نفخر بمشاركته مع عملائنا الكرام وتعمل هذه الجائزة على تحفيزنا لمواصلة تقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمات، مع تقديم قيمة مضافة لعملائنا، ودفع عجلة النمو المستدام وأضاف «رفاعى»: إننا نعرب عن امتناننا لجميع عملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر، ونتطلع إلى الاستفادة من هذا النجاح فى السنوات القادمة.

جدير بالذكر أن مجلة الأعمال الدولية IBM مقرها دبى وتنظم حفل توزيع الجوائز السنوى لتكريم كبرى الشركات والمؤسسات فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين. وتُمنح الجوائز للشركات والمؤسسات العالمية الأفضل فى تميز الأعمال.