رئيس مدينة الجونة: نستهدف تصدير العقارات إلى أسواق الخليج والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وسويسرا

• الأجانب يمثلون 40% من مبيعات الجونة والسوق الثانوية للبيع هى الأكثر نشاطا

قال محمد عامر الرئيس التنفيذى لمدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية، إن الأجانب يمثلون حوالى ٤٠٪ من مبيعات المدينة على مدى الثلاثين عاما الماضية.

أضاف عامر: منذ ثلاثين عاما تقوم أوراسكوم للتنمية بربط أسعار البيع بمدينة الجونة وفقا لسعر الدولار الرسمى مع وضع حد أقصى لسعر الصرف لحماية المشترى فى حال ارتفاع الأسعار عن الحد الاقصى المحدد من جانب الشركة.

تابع عامر فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الحد الأقصى الحالى لسعر الصرف وفقا للعقود القائمة بين الشركة والمشترى يبلغ ٣٥ جنيها بعدها تتحمل الشركة أى تراجع لسعر الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى.

وقال عامر إن استراتيجية الشركة تقوم حاليا على تنشيط تصدير العقار للخارج من خلال التسويق بما يتماشى مع خطة الحكومة للترويج للسوق المصرى ومنطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير منتج عقارى كامل التشطيبات.

تابع: توجد دراسات جاهزة لدى وزارة السياحة لتسويق مصر فى الأسواق الخارجية، موضحا ان الشركة تستهدف أسواق الخليج والمملكة المتحدة وألمانيا، وبلجيكا، وسويسرا، وكندا؛ فهذه الأسواق هى الأكثر رغبة للشراء داخل مصر وتملك وحدات سكنية.

أضاف عامر: نواجه معوقات فى تصدير العقار أبرزها البيع على الخارطة «أوف بلان» والتى تمثل درجة مخاطرة مرتفعة للمشترى الأجنبى الذى يفضل شراء منتج عقارى جاهز خاصة فى الدول النامية مثل مصر.

وتتجاوز نسبة شراء الأجانب فى السوق الثانوية «إعادة البيع» بمدينة الجونة نحو ٢٠٪ مقابل ما بين ٦ و٧٪ نسبة البيع من الشركة مباشرة للأجانب الذين يفضلون المنتج الجاهز، تبعا لتصريحات عامر.

وبالنسبة لحركة المبيعات فى المدينة خلال الربع الأول من العام الحالى، قال عامر إن السوق العقارية بشكل عام شهدت هدوءا تاما فى المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار ولكنها بدأت تتحسن فى شهرى فبراير ومارس خاصة مع استحقاق شهادات الادخار ذات العائد ١٨٪.

وتعتزم مدينة الجونة تسليم حوالى 700 وحدة خلال العام الحالى وذلك مقابل تسليم ٢٨٥ وحدة خلال عام ٢٠٢٢، تبعا لتصريحات عامر مشيرا إلى أن عدد الوحدات المبيعة والمسلمة داخل المدينة بلغ بنهاية العام الماضى نحو ٩ آلاف وحدة عقارية.

أضاف أن الشركة لديها مخزون عقارى كبير جاهز للطرح خلال العام الحالى، وسبق أن طرحت المدينة خلال العام الماضى مشروعات جديدة منها: «كماران» ويضم ٢٨٠ وحدة، ومشروع آخر «Art Island» بتكنولوجيا صديقة للبيئة ويضم ٢٢ وحدة تم بيع نصفها.

وعن خطة الشركة لعقد شراكات جديدة داخل الجونة، قال عامر إن المدينة تعتمد على المشاركات الاستراتيجية فى توفير الخدمات وتحسين مستوى الخدمة للعملاء فى جميع المجالات منها الطاقة والاتصالات والنظافة والاستدامة.

وتمثل الجونة نحو ٥٠٪ من محفظة أوراسكوم للتنمية وتبلغ مساحة المدينة نحو 37 مليون متر مربع انتهت الشركة من تنمية 50% من المساحة والتى تضم عدة شراكات مع مطورين آخرين، تبعا لتصريحات عامر، مشيرا إلى أن الجونة تستوعب حاليا حوالى 25 ألف مقيم ما بين مقيم وعمالة وزائرين.

وبسؤاله عن تأثير المتغيرات الاقتصادية الراهنة على خطط الشركات العقارية، قال عامر إن أى تحرك لسعر العملة يقابله تضخم وارتفاع فى أسعار مدخلات البناء بما يؤثر مباشرة على التكلفة الانشائية للمشروعات العقارية خاصة «الأوف بلان» فى الفترة من البيع إلى التعاقد مع المقاولين كلها متغيرات تزيد من الضغوط المالية على المطورين وتربك خطط التسعير.

وارتفعت صافى المبيعات العقارية فى الجونة بنسبة 9,5% لتصل إلى 4,4 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل نفس الفترة فى العام الماضى. وتمكنت الشركة خلال عام 2022 من زيادة متوسط سعر المتر المربع بنسبة 17,7% لتصل إلى 72,039 جنيهًا مصريًا للمتر المربع.