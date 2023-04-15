حصيلة قتلى هجوم جوي في ميانمار ترتفع إلى 170 شخصا

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ارتفعت حصيلة القتلى، إثر الهجوم الجوي الذي شنه الجيش في ميانمار إلى 170 شخصا على الأقل.

ودمر الهجوم الذي وقع صباح الثلاثاء الماضي، قرية بازيجي في منطقة ساجينج، حيث تسيطر القوات المعارضة للمجلس العسكري الحاكم على مساحات واسعة من المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة "بانكوك بوست" عن تقارير إعلامية محلية وأفراد ضالعين في حرق الجثث.

ووقع الهجوم الصاروخي في الوقت الذي كانت تُقام فيه مراسم افتتاح مكتب جديد لقوة الدفاع الشعبي المناهضة للمجلس العسكري.

وذكرت تقارير أن الكثير من الأشخاص من القرى المجاورة قد جاءوا إلى البلدة لمشاهدة المراسم.

وأكدت السلطات العسكرية، أنها نفذت عملية في المنطقة ضد "إرهابيين" وهو المصطلح الذي تطلق على شخص يعارض النظام. وأضافت أن العدد الكبير للضحايا يرجع إلى انفجار مخزون أسلحة خاص بالمتمردين وأن مقاتلي قوة الدفاع الشعبي استخدموا المدنيين كدروع بشرية.

وعارض عمال الإنقاذ تلك الرواية، وأشاروا إلى الطبيعة المتعمدة والشاملة للهجوم الذي بدأ بإطلاق مقاتلة نفاثة قنابل تلاها قصف من جانب مروحية إم-35 للمنطقة وقتل العشرات.

واندلع مؤخرا قتال شرس في المنطقة بين الجيش والمجموعات المسلحة التي تقاوم المجلس العسكري. واستولى الجنرالات على السلطة في انقلاب عسكري في شهر فبراير عام 2021.

ووصفت حكومة الظل المناهضة للمجلس العسكري في ميانمار، المعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية ،الهجوم في بيان بأنه "عمل شائن".

وقالت إنه دليل آخر على استخدام المجلس العسكري الشرس للعنف ضد المدنيين الأبرياء.