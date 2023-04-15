كييف تحقق في مقطع فيديو يظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني

قال المدعي العام الأوكراني آندريه كوستين، إن بلاده تحقق بشكل شامل في مقطع فيديو تردد أنه يظهر قطع رأس أسير حرب أوكراني على يد مقاتلين روس.

وصرح كوستين يوم الجمعة خلال زيارته للعاصمة الليتوانية فيلنيوس: "جميع وكالات التحقيق في أوكرانيا ، وجهاز استخباراتنا بأكمله يعملون حاليا وبجد لتحديد الجاني والضحية بشكل دقيق".

وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد صحة المقطع المسجل حتى الآن ، ونقلت وكالة أنباء "بي إن إس " عنه القول: "بمجرد أن نتمكن من استيضاح ذلك بشكل نهائي ، سننشر هذه المعلومات على الفور".

وكشف المقطع الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي قبل أيام، عن رجل يقطع رأس رجل آخر يرتدي الزي العسكري، وكان الجاني يرتدي علامة بيضاء على ملابسه مماثلة لما يرتديه الجنود الروس. وقد أثارت المشاهد المنشورة غضبا دوليا.

ولم يتم التحقق بعد من صحة مقطع الفيديو ووقت التسجيل بشكل مستقل.