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بعد التتويج بالدوري .. الأهلي يحرز لقب كأس مصر لكرة اليد 

علي البحيري
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 1:03 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 1:14 ص

توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الحالي بعد التغلب على سبورتنج في النهائي بنتيجة 32-22.

وشهد الشوط الأول من المباراة التعادل بنتيجة 13-13 قبل أن يتفوق الأهلي في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه  .

ليجمع الأهلي بين لقبي دوري المحترفين وكأس مصر للمرة الأولى من عام 2014.

وكان الأهلي قد صعد للنهائي بعد تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-25، فيما تأهل سبورتنج بعد فوزه على جاره سموحة السكندري بنتيجة 25-22.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم على صالة المهندس حسين عثمان الخاصة بنادي المقاولون العرب.


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