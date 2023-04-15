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توج الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر للموسم الحالي بعد التغلب على سبورتنج في النهائي بنتيجة 32-22.

وشهد الشوط الأول من المباراة التعادل بنتيجة 13-13 قبل أن يتفوق الأهلي في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه ويتوج بكأس مصر للمرة العاشرة في تاريخه .

ليجمع الأهلي بين لقبي دوري المحترفين وكأس مصر للمرة الأولى من عام 2014.

وكان الأهلي قد صعد للنهائي بعد تفوقه على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27-25، فيما تأهل سبورتنج بعد فوزه على جاره سموحة السكندري بنتيجة 25-22.

الجدير بالذكر، أن سبورتنج هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك في اللقاء الذي أقيم على صالة المهندس حسين عثمان الخاصة بنادي المقاولون العرب.