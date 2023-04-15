أوكرانيا تضيف مئات الشركات والأفراد الروس لقائمة عقوباتها

أضافت أوكرانيا مئات الشركات والأفراد الروس إلى قائمة عقوباتها مع استمرار حرب موسكو على البلاد.

وطالت العقوبات أكثر من 240 شركة، بما في ذلك شركتا الإنترنت "ياندكس" و"في.كيه"، حسبما أظهر مرسوم من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت.

وشملت القائمة أيضا زينيا شويجو ، ابنة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى جانب أكثر من 400 شخص منهم أسماء رياضية معروفة من كل من روسيا وحليفتها بيلاروس.

ولا يمكن لأولئك الذين فرضت عليهم كييف عقوبات القيام بأعمال تجارية في أوكرانيا ولا دخول البلاد. ومن المقرر أيضا تجميد الأصول الموجودة في أوكرانيا على الرغم من أن العقوبات رمزية من نواح كثيرة.