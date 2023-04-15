هيئة التراث السعودية تعلن اكتشاف أول نقوش بالخط الداداني بالقصيم وترصد موقعا أثريا جديدا

أعلنت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، السبت، اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم، كتبا بالخط الداداني، وذلك خلال أعمال المسح الأثري التي أجرتها الهيئة في المنطقة.

كما رصدت هيئة التراث عددا من الكشوفات الأخرى، تمثلت في توثيق موقع أثري جديد، تمت تسميته (الدليمية 3)، وهو عبارة عن جبل رملي صغير الحجم، إضافة لرصد مبدئي لـ(33) من مواقع المنشآت الحجرية بالمنطقة.

ويبرز النقشان أهمية منطقة وسط الجزيرة العربية كممر للقوافل التجارية، كما يشير اكتشافها إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو مرورا بوسط الجزيرة العربية.

كما يعكس اكتشافهما في منطقة القصيم إلى التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام، ويأتي النقشان بوصفهما نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، وذلك على واجهة صخرتين في موقع أثري بمنطقة القصيم يطلق عليه موقع الدليمية، إضافة إلى وجود فنون صخرية حديثة لعربات وكتابات عربية قديمة.

يذكر أن الدادانية تسمية جامعة تطلق على مجموعة من النقوش المكتوبة بخط المسند، وقد كانت هذه النقوش منتشرة في مستوطنة دادان وتيماء وجبل عكمة شمال شبه الجزيرة العربية، وتعتبر هذه النقوش إحدى مراحل تطور الأبجدية العربية الجنوبية.