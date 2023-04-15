البيت الأبيض: بايدن يستقبل نظيره الكولومبي الجمعة

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الكولومبي جوستافو بيترو؛ في اجتماع ثنائي بالبيت الأبيض الجمعة المقبلة، لمناقشة سبل مواصلة تعميق العلاقات الثنائية القوية.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، بأن الزعيمين سوف يناقشا الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ ومكافحة تهريب المخدرات والتصدي لتحديات الهجرة الإقليمية وتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في المنطقة والعالم.

وأكد بيان البيت الأبيض أن كولومبيا شريك رئيسي للولايات المتحدة، مضيفا أنه من المقرر أن يتطرق الرئيسان خلال اجتماعهما المرتقب مواصلة تعزيز علاقتهما الثنائية القوية من خلال إحراز تقدم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز المزيد من التعاون في مجال الاقتصاد والأمن .