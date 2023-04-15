 لجنة أطباء السودان المركزية تدعو المواطنين لتجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لجنة أطباء السودان المركزية تدعو المواطنين لتجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة

الخرطوم - د ب أ
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 9:20 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 9:20 م

دعت لجنة أطباء السودان المركزية المواطنين لتجنب الخروج إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى "مع ازدياد الاشتباكات وتحولها إلى الأحياء والمدن والبنايات".

كما دعت اللجنة المواطنين إلى "عدم الصعود إلى أسطح المنازل للمشاهدة أو التصوير، وتجنب الأماكن المكشوفة بصورة عامة، والجلوس داخل المنزل في غرف محمية من الجوانب والسقف، والابتعاد عن النوافذ".

وأضافت: "نؤكد بأن هنالك عددا كبيرا جدا من الشهداء والمصابين من قبل المدنيين جاري حصرهم.. نناشد جميع القوات بضرورة إيقاف الاشتباك فورا وفتح مسار أمن للمصابين لتلقي الخدمات الصحية".

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