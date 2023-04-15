إسبانيا: الحكومة اليسارية تعلن عن قانون إسكان مثير للجدل

أعلنت الحكومة اليسارية في إسبانيا اليوم الجمعة، أنها أصدرت قانونا للإسكان يستهدف تقييد زيادة الإيجارات، من بين أمور أخرى، وذلك بعد أكثر من عامين من المفاوضات مع الأحزاب الصغيرة.

ولا يزال ينبغي على البرلمان مناقشة القانون والتصويت عليه في غضون الأسابيع المقبلة، بيد أن حكومة الأقلية تعتقد أنها حصلت الآن على دعم كاف.

وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي لأول قانون حول الحق في السكن في ديمقراطيتنا... "بهذا نستجيب لأحد اهتمامات المواطنين الرئيسية ونعزز دولتنا للرفاهية ".

وأضاف أنه من بين أمور أخرى ، ينص القانون على أن زيادة الإيجارات قد لا تتجاوز 3٪ في العام المقبل. بالنسبة للسنوات من عام 2025 فصاعدا ، "سيتم إنشاء مؤشر جديد بحيث يكون أكثر استقرارا وأقل من [مؤشر أسعار المستهلك]".

وفي إسبانيا ، من المعتاد حتى الآن تعديل الإيجارات على الأقل سنويا على أساس معدل التضخم.