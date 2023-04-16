القوات المسلحة السودانية: نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا

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قالت القوات المسلحة السودانية: في بيان عاجل على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا".
واندلعت اشتباكات تخللتها أعمال عنف بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني صباح السبت.