القوات المسلحة السودانية: نبشر شعبنا الصامد بأن الموقف مستقر جدا

هاني عادل: لم أنفصل عن «وسط البلد».. وأرفض تقديم أغنياتي المنفردة في حفلات الفرقة

عمرو أديب عن أحداث السودان: وضع مرعب والله يكون في عونهم

تامر حبيب عن أزمة منة شلبي: كان أسود يوم في حياتي وعملت لها أراجوز عشان تضحك

هاني عادل: لا خلافات مع محمد رمضان.. وأحب أشتغل معاه