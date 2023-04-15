مبعوث رئاسي صومالي يؤكد أهمية منح الأولوية للآثار السلبية لتغير المناخ على بلاده

أكد مبعوث رئيس الصومال للشؤون الإنسانية والجفاف عبد الرحمن عبد الشكور، أهمية منح الأولوية للآثار السلبية لتغير المناخ على الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت، أن ذلك التأكيد جاء خلال مشاركته في اجتماع حول تأثيرات التغير المناخي على البلدان التي تتعافى من الصراع، والذي يأتي تمهيدا للدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من العام الجاري.

وقدم المبعوث الرئاسي الصومالي خلال الاجتماع تقريراً حول عن الآثار السلبية لتغير المناخ على بلاده، مشددا على أنه يجب تمرير الدعم المقدم للصومال للهيئات الحكومية والشركات التجارية ومنظمات المجتمع المدني، وليس عبر جهات خارجية.