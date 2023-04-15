حلمي عبد الباقي: ويجز وقع على إقرار الالتزام بآداب المهنة العامة

كشف المطرب حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن حضور مطرب الراب «ويجز» إلى النقابة الأسبوع الماضي؛ للتوقيع على إقرار الالتزام بآداب المهنة العامة.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «المنسي» مع الإعلامية إنجي هشام، عبر شاشة قناة «هي»، إن الإقرار تضمن الحصول على أذونات السفر لإقامة الحفلات خارج حدود مصر، بالإضافة إلى اشتراط إلزامية تشغيل عدد محدد من أعضاء النقابة، لافتا إلى اعتراضه على البند الأخير بشأن العمل بفريق.

وأفاد بموافقته في نهاية المناقشات على تشغيل 6 أعضاء من النقابة في الفريق، لافتا إلى انعدام ميوله الشخصية اتجاه هذا اللون الغنائي، معقبا: «اتفقنا والموضوع انتهى، وأنا شخصيا لا أميل لهذا اللون نهائيا ولا أسمعه، ولكني أحترم نجاحه للغاية ولا نغفله».

ولفت عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إلى التزام جميع مطربي المهرجات بإقرار آداب المهنة، معقبا: «مبقاش فيه كلام من بتاع زمان في الأغاني.. الكلام اللي كان يودي البوكس».

وأكد أن تعامل الفنان مصطفى كامل، مع أزمة مطربي المهرجانات بضمهم إلى النقابة؛ كان قرارًا صائبًا، وذلك بعد حالة من اللغط التي صاحبت فترة تولي الفنان هاني شاكر، حسب وصفه، معقبا: «مطربي المهرجانات كانوا متواجدين بالفعل في الشارع.. وكان لازم الاحتواء يتم ببعض التحفظات».

وأشار إلى الاشتراط على مطربي المهرجانات؛ الحصول على موافقة المصنفات الفنية قبل إصدار الأغاني، محذرا بقوله: «أي كلمة خارجة؛ مش هتمسك المايك ثاني».

في شأن آخر، رد على الهجوم الذي تعرض له الفنان مصطفى كامل عقب ظهوره الأخير في برنامج «رامز نيفر إند» انطلاقا من كونه رمزًا لجميع المطربين، قائلا: «لم يكن يعلم شيء عن المقلب، ورامز كان قاسيًا عليه جدا، لكن في النهاية هو فنان مثله مثل محمد رمضان وأحمد السقا وغيره الكثير من الفنانين الذين حضروا البرنامج».