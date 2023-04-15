روسيا: مقتل نحو 415 جنديا أوكرانيا خلال ال24 ساعة الماضية

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 40 جنديًا وثلاث مركبات في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف كوناشينكوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن "القوات الروسية الغربية قصفت بالطائرات والمدفعية وحدات تابعة للجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك".

وفي منطقة دونيتسك، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ، بأن القوات الروسية قضت على أكثر من 315 جنديًا أوكرانيًا خلال ال24 ساعة الماضية، بالاضافة إلى مركبتين قتاليتين مصفحتين وثلاث سيارات ومدافع هاوتزر "دي-20" ومدافع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، وكذلك مركبة من طراز "جراد".

وأضاف كوناشينكوف أن أنظمة الطيران والمدفعية لمركز باتليجروب الروسى قضت على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا فى اتجاه كراسنى ليمان ومركبتين قتاليتين مدرعتين وشاحنة صغيرة بالإضافة إلى مدافع هاوتزر دي-20 ومدافع هاوتزر دي-30 في تلك المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن وحدات هجومية تابعة لشركة فاجنر العسكرية الخاصة احتلت حيين فى الضواحى الشمالية والجنوبية لارتيوموفسك.

واضاف كوناشينكوف ان "القوات الاوكرانية المتبقية دمرت عمدا منشآت البنية التحتية للمدينة والمجمعات السكنية في ارتيوموفسك عند الانسحاب لإبطاء تقدم القوات الروسية".