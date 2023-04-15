 شالكه ينعش آماله في البقاء بالدوري الألماني بفوز كبير على هيرتا برلين - بوابة الشروق
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شالكه ينعش آماله في البقاء بالدوري الألماني بفوز كبير على هيرتا برلين

د ب أ
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 1:12 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 1:12 ص

أنعش فريق شالكه آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليجا)، بعدما حقق انتصارا كبيرا أمام هيرتا برلين وتغلب عليه 5 / 2، مساء الجمعة، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

وسجل الأهداف الخمسة لشالكه، تيم سكارك وماريوس بولتر (الهدفان الثاني والرابع) وسيمون تيرود ومارسين كامينسكي في الدقائق الثالثة و13 و48 و78 و90 .

بينما سجل هدفي هيرتا برلين، ستيفان يوفيتيتش وماركو ريشتر في الدقيقتين 45 و84 .

وارتفع رصيد شالكه بذلك إلى 24 نقطة ليغادر قاع جدول الدوري ويحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين خلف بوخوم صاحب المركز الخامس عشر، أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى.

أما هيرتا برلين، فقد تجمد رصيده عند 22 نقطة ليتراجع إلى المركز الثامن عشر الأخير.


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