 أحداث السودان.. مصادر طبية: أكثر من 80 إصابة في 3 مستشفيات بمدينة الخرطوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحداث السودان.. مصادر طبية: أكثر من 80 إصابة في 3 مستشفيات بمدينة الخرطوم

وكالات:
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 10:18 م

أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، بوجود أكثر من 80 إصابة في 3 مستشفيات في مدينة الخرطوم بحري، بينها إصابات خطيرة.

واندلعت اشتباكات تخللتها أعمال عنف صباح اليوم السبت بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

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