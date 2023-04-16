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أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة"، بوجود أكثر من 80 إصابة في 3 مستشفيات في مدينة الخرطوم بحري، بينها إصابات خطيرة.
واندلعت اشتباكات تخللتها أعمال عنف صباح اليوم السبت بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.