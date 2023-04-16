قال تامر حبيب الكاتب والسيناريست، إنه لم يستوعب حتى الآن حقيقة وفاة والدته، والتي مر عليها 5 سنوات، معلقًا: «لسه مجتش اللحظة اللي اتقبل فيها إنها مشيت».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء السبت: "أول مرة انسى ذكرى وفاة أمي كان السنة دي وكنت مرتاح شويه لأني قلت إن محتاج الحياة تمشي".

وأكد أنه لم يكن يتخيل بقاءه بعد وفاة والدته، موضحًا أن والدته توفت وهي بحالة صحية جيدة، وأن بعد وفاتها يشعر دائمًا بوجودها حوله.

وتحدث عن تفاصيل آخر مكالمة هاتفية بينه وبين والدته قبل وفاتها، معقبًا: «لما أمي اتوفت كنت في لبنان وكنت معزوم في حفلة وكلمتني، وقلت لها أنا في بيت حلو قوي وفي جنينة حلو قوي فقالت لي يا رب من بيت حلو لبيت أحلى ومن جنينة حلوة لجنينة أحلى ومن جو حلو لأحلى ولما توفيت أيقنت أنها كانت بتقولي هي رايحة فين».

وطلبت الإعلامية منه توجيه رسالة إلي والدته: "بقولها أنا رجعت أصلي لإني كان بقالي شوية مش بصلي ومن أول رمضان رجعت أصلي، وبالصدفة اتجاه القبلة أمام صورتها فبحس ان بنصلي جماعة".