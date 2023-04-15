السعودية والعراق يبحثان جهود دعم مسيرة العمل العربي المشترك

تطرق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مساء الجمعة، خلال اجتماعه مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين إلى جهود الرياض وبغداد الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت ، أن الوزيرين التقيا على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق الجانبان، إلى جهود البلدين الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

يشار إلى أن الاجتماع جاء بعد توقيع اتفاق بين المملكة وإيران سيؤدي إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وذلك إضافة إلى بدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين السعودية وسوريا.