أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفولفسبورج، أنه لا توجد مشكلة مع عمر مرموش واللاعبين المسلمين في صيامهم بشهر رمضان، وأن صيام اللاعبين هو أمر جيد للغاية.

يواجه اللاعبين المسلمين في شهر رمضان بعض المضايقات بشأن صيامهم في رمضان في بعض الدوريات مثل الدوري الفرنسي الذي يحظر معظم مدربيه على اللاعبين الصوم خلال المباريات والتهديد بالاستبعاد مثلما يحدث في نانت من جانب أنطوان كومباريه.

تحدث نيكو كوفاتش عن صيام اللاعبين في تصريحات نقلتها صحيفة "كيكر":" الأمر ليس سهلًا على اللاعبين، فهم لا يستطيعون الأكل أو الشرب لفترة معينة من الزمن، وكجهاز فني علينا أن نأخذ ذلك في الحسبان".

واستبعد كوفاتش أن يمارس ناديه أي ضغط على اللاعبين من أجل البقاء، مثل مرموش الذي سيرحل بنهاية الموسم، قائلًا:" كيف يمكننا الضغط على اللاعبين للإبقاء عليهم أطول فترة ممكنة؟".

أوضح:" عمر مرموش سيبقى في صفوفنا حتى نهاية الموسم، بالرغم من استياء الجميع من رحيله، لكن هذه هي الحياة وهذا هو عالم الاحتراف"

وشدد كوفاتش على أنه ليس لديه مشكلة في صيام لاعبيه، قائلًا:" أعتقد أنه من الجيد أن يقوم اللاعبين بذلك، هذا دينهم، وهو أمر عظيم".

وأعلن فولفسبورج رحيل مرموش بنهاية الموسم الجاري وانتهاء تعاقده مع النادي، حيث من المقرر أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت