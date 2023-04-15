تقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتعازيه لأقارب عديد من المدنيين الذين قضوا في غارة صاروخية روسية استهدفت مدينة سلوفيانسك.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر تقنية الفيديو مساء الجمعة: "لم تكن هناك ساعة واحدة بدون عمليات قتل وإرهاب روسي هذا الأسبوع".

وأضاف: "إنها دولة شريرة وستخسر.. إن واجبنا تجاه الإنسانية في حد ذاته هو الانتصار ، وسوف ننتصر."

وكانت تقارير أوكرانية رسمية أفادت في وقت سابق، بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل عندما أصاب صاروخ روسي منطقة سكنية في مدينة سلوفيانسك شرقي البلاد.

وكشفت الشرطة كذلك في منطقة دونيتسك مساء الجمعة، عن إصابة 20 شخصا، وقالت إن هناك عدد من الأطفال بين الضحايا المرشح عددهم للارتفاع نظرا لأن أعمال الإنقاذ لم تكتمل بعد.

وأفاد الحاكم العسكري بافلو كيريلينكو بتدمير العديد من المباني الشاهقة.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل للوهلة الأولى.

ويشار إلى أنه تدور حاليا أعنف المعارك في دونيتسك وذلك بعد مرور أكثر من عام من بدء الغزو الروسي الشامل لجارتها.

ويدور حاليا قتال شرس وبشكل خاص في مدينة باخموت، الواقعة جنوب شرق سلوفيانسك.

وتحاول القوات الروسية ، منذ أشهر ، السيطرة على المدينة في شرق أوكرانيا، التي كان عدد سكانها ذات يوم 70 ألف نسمة ، في معارك مكلفة للغاية. أما حاليا فلا يقطنها سوى بضعة آلاف.