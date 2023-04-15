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إنتر ميلان يخسر أمام مونزا في الدوري الإيطالي

محمد عاطف
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 10:40 م | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 10:40 م

خسر فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه إنزاجي، أمام نظيره مونزا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ستاد سان سيرو مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

سيطر لاعبو إنتر ميلان على مجريات اللعب في معظم فترات المباراة، ولكن تألق ميكيلي دي جريوريو حارس مرمى مونزا حرمهم من تسجيل هدفا في المباراة.

ونجح المدافع الإيطالي لوكا كالديرولا في تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق مونزا في الدقيقة 78، ليقود الضيوف إلى تحقيق الفوز أمام إنتر ميلان.

وبتلك النتيجة، رفع فريق مونزا رصيده للنقطة 38 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد إنتر ميلان عند المركز الخامس برصيد 51 نقطة.


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