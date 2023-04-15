منظمة كاريتاس الدولية تطالب بعدم تسييس المساعدات الإنسانية

تحدثت منظمة "كاريتاس" الدولية الخيرية، عن مواجهة منظمات الإغاثة صعوبات متزايدة خلال القيام بعملها.

وكتب مدير المنظمة أوليفر مولر في مقال بصحيفة "باديشه نويسته ناخريشتن" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "يواجه موظفو منظمات الإغاثة بشكل متزايد عقبات وعراقيل من جميع الأنواع، والتي تُصعِّب المساعدات أو تحول دون تقديمها في أسوأ الأحوال".

ومنذ عام 2006 يرأس مولر، البالغ من العمر 58 عاما، المنظمة الخيرية الكاثوليكية التي تتخذ من مدينة فرايبورج الألمانية مقرا لها.

وطالب مولر، بأن يكون الهدف هو نزع الصبغة السياسية عن المساعدات الإنسانية، وكتب: "يجب توزيع أموال المساعدات بشكل عادل، والنظر إلى جميع الأشخاص المعوزين بصورة متساوية وفقا لاحتياجاتهم، حيث إنه بهذه الطريقة فقط يمكن الحفاظ على المبدأ الأساسي للمساعدات الإنسانية - مبدأ عدم التحيز".

وأوضح أن من التحديات الكبيرة التي يواجهها عمل منظمات الإغاثة هو تقديم المساعدات في أوضاع غير آمنة، مثل حالات الحروب أو في الدول غير المستقرة سياسيا.

وكتب عالم اللاهوت: "هناك غالبا ما يواجه المساعدون عنفا وتهديدات لا يمكن السيطرة عليها، ما يجعل من الصعب للغاية على منظمات الإغاثة المحلية والدولية الوصول إلى المعوزين في تلك المناطق".