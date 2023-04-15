اليمن: وصول 125 أسيرا حوثيا من مطار أبها السعودي إلى مطار صنعاء

وصل 125 أسيراً حوثياً، اليوم السبت، إلى العاصمة صنعاء، قادمين من السعودية، ضمن المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية.



وقال مصدر ملاحي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن طائرة تابعة للصليب الأحمر، قادمة من مطار أبها في خميس مشيط، وصلت إلى مطار صنعاء، تحمل 125 من أسرى الحوثيين.



وأشار إلى أن طائرة الصليب الأحمر، ستنقل 15 أسيرا سعودياً وأسيرين سودانيين، واثنين من أسرى الحكومة اليمنية (الشرعية) من مطار صنعاء، إلى مطار أبها بالسعودية.



وأكد عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، أن "رحلة على متن طيران اليمنية وثلاث رحلات على متن طائرات الصليب الأحمر، ستنقل الأسرى من خميس مشيط، ومطار المخا في مدينة تعز(جنوب غرب) إلى مطار صنعاء".



وقال المرتضى ، في تصريحات صحفية، نقلتها قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة "نحن مستعدون للدخول في صفقة شاملة لتبادل الكل مقابل الكل، ونعد جميع الأهالي أننا سنواصل الجهود حتى تحرير جميع الأسرى".



ويوم أمس، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين أطراف الصراع، ونقل 250 أسيراً حوثياً من مطار عدن، إلى مطار صنعاء، مع نقل 70 أسيرًا من الطرف الحكومي من مطار صنعاء إلى عدن، عبر رحلات جوية.



في مارس الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على إطلاق 887 أسيرًا من الجانبين، وذلك في ختام مشاورات عقدت في سويسرا استمرت لأيام.