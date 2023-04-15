وزير الخارجية اليوناني: يمكننا تطويرعلاقات مفيدة للطرفين مع تركيا شريطة الاحترام

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن اليونان وتركيا يمكنهما تطوير"علاقة متناغمة ومفيدة للطرفين" بشرط توافر "الاحترام والثقة متبادلين" .

وأضاف ديندياس في تصريحات صحفية - وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم السبت- أننا "ندرك تمامًا الصعوبات في علاقاتنا الثنائية مع تركيا. ونحن نراقب التطورات بعناية ونأمل في هدوء وسنبقى ملتزمين بموقفنا الثابت للحوار الصادق والبناء لحل نزاعاتنا في إطار القانون الدولي وقانون البحار الدولي .

وتعليقًا على دعم تركيا لليونان لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026، قال إن ذلك يحمل "رمزية خاصة"،حيث أن مجلس الأمن هو "الوصي والمدافع عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، الذي توليه بلادنا أعظم قيمة".

يذكر أن هناك العديد من الخلافات بين الدولتين على التنقيب في المياه بين البلدين عن المنتجات النفطية.