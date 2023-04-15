الصليب الأحمر: تبادل الأسرى اليوم يشمل 237 حوثيا ينقلون إلى صنعاء



أعلنت مسئولة الاعلام في لجنة الصليب الاحمر الدولي آلاء نايل، إن عمليات تبادل الأسرى بين الحوثيين واليمنيين اليوم ستشمل بالمجمل 237 معتقلا حوثيا؛ سيتم نقلهم من مطار أبها إلى مطار صنعاء.

وقالت آلاء نايل، في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث"، إنه قبل اتمام عملية النقل يقوم مندوبين الحماية من الصليب الاحمر الدولي بالتعرف على المحتجزين من خلال المقابلات والتأكد من صحتهم العامة واستطاعتهم السفر.

وأضافت أن عملية تبادل الأسرى سارت بسهولة شديد دون صعوبة؛ إلا في تسيير طائرتين في نفس الوقت متجهتين العدة مدن مختلفة.

وأضحت أنه خلال الأيام الثلاث المقبلة؛ سينقل الصليب الأحمر في ستة مدن وهم مدينتين في السعودية هي الرياض وأبها وأربع مدن في الداخل اليمني المخا وعدن وصنعاء ومارب قرابة 900 محتجز من والي هذه المدن الستة .

وأكدت أن جميع المحتجزين بصحة جيدة، موضحة ان الصليب الأحمر أجرى مقابلات مع المحتجزين للتأكد من حالتهم الصحية والتاكد من رغبتهم من العودة.

وقد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الجمعة، بدء عملية تبادل للأسرى في اليمن، وتشمل نحو 900 شخصٍ على مدار عدة أيام، وأنها بدأت عملية إنسانية تستمر لأكثر من يوم بهدف نقل قرابة 900 من أسرى الصراع في اليمن.

وحدثت عمليات تبادل أسرى بين الأطراف المتحاربة في اليمن، بما في ذلك تبادل واسع النطاق توسطت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2020 شمل أكثر من 1000 سجين من الجانبين.