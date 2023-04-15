جالطه سراي يقسو على قيصري سبور بسداسية نظيفة في الدوري التركي

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حقق فريق جالطه سراي انتصارا كبيرا أمام قيصري سبور وتغلب عليه 6 / صفر، مساء الجمعة، في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري التركي الممتاز، والتي شهدت أيضا فوز أنطاليا سبور على ألانيا سبور 3 / 1 .

وسجل ماورو إيكاردي ثلاثية (هاتريك) لجالطه سراي في الدقائق 18 و42 و45، وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء.

بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى لجالطه سراي، ميلوت راشيكا وكريم أكتورك أوغلو ونيكولو زانيولو في الدقائق 23 و59 و72 .

وشهدت الدقيقة 45 من المباراة طرد مجيد حسيني من صفوف قيصري سبور ليلعب الفريق طوال الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط.

وارتفع رصيد جالطه سراي إلى 66 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام أقرب منافسيه فناربخشه صاحب المركز الثاني بينما تجمد رصيد قيصري سبور عند 44 نقطة في المركز السابع.

وتغلب أنطاليا سبور على ألانيا سبور 3 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف فقط خلف ألانيا سبور صاحب المركز الحادي عشر.

وتقدم ألانيا سبور بهدف سجله النجم المصري أحمد حسن كوكا في الدقيقة 21 .

بعدها حسم أنطاليا سبور المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها، دوجوكان سنيك والسان نداو وبيرتوج يلدريم في الدقائق 27 و39 و85 .

وأنهى ألانيا سبور المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد أوموت جونيس من صفوف الفريق في الدقيقة 82 .