أعربت الإعلامية رضوى الشربيني، عن قناعتها الثابتة بشأن ضرورة خوض تجربة الزواج مرة أخرى، قائلة: «ربنا هيرزقني -في يوم ما- بالراجل اللي يحبني ويفهمني ويطبطب عليا ويجبر بخاطري».

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أنا والقناع» مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عبر شاشة «CBC»، وعرضت مساء الجمعة، أن هناك حالة تخوف تنتاب الرجال من الارتباط بها، معقبة: «حاجة غريبة جدا، الرجالة بيخافوا جدا».

وبشأن هجومها على تريند «الست غير ملزمة»، تساءلت: «هو في حاجة اسمها الست المتزوجة غير ملزمة؟! مرة الست مش ملزمة ترضع، ومرة الست غير ملزمة تبات في بيت زوجها، ومرة الست غير ملزمة تطبخ».

وتابعت: «حتى وإن كانت غير ملزمة، أنا لو غير مفروض عليا ولا مطلوب مني.. أنا كزوجة لازم أعمله بطيب خاطر».

وعلقت على رد فعلها إزاء تعرضها للخيانة من زوجها المستقبلي، قائلة: «همشي فورا، ولا هعيط ولا هسأله خنتني ليه».

وردت على سؤال مفاده: «هل الفنانة شريهان -خالة والد بناتك- وقفت بجانبك وساعدتك، عندما علمت بخروجك من بيت ابن أختها بـ 180 جنيها في شنطتك؟»؛ قائلة: «معرفش، أنا لجأت لربنا، وربنا -سبحانه وتعالى- كان رحيما بيا أنا وبناتي، أنا شفت قدرة ربنا في تحويل حياة واحدة مفلسة بائسة غير ناجحة، إلى بنى أدمة ثانية مختلفة، وحقي في الدنيا تنازلت عنه».