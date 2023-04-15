دينا الشربيني عن مسلسلها «كامل العدد»: حسيت الدور أوي رغم إني مش أم

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أعربت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها البالغة بالمشاركة بجانب فريق عمل مسلسل «كامل العدد»، المذاع خلال السباق الرمضاني «2023».

وأضاف في تصريحات لبرنامج «كواليس النجوم»، على شاشة «سكاي نيوز عربية»: «تفاصيل الكواليس كانت لطيفة للغاية، وكلنا بنحب بعضنا ومبسوطين، وجميعنا يشعر اليوم بالضيق لانتهاء جلسات التصوير».

وأشارت إلى مناقشة المسلسل؛ مسألة انفصال الزوجة والصعوبات التي تواجه المرأة المطلقة إزاء فكرة تقبل المجتمع زواج الأم والمخاوف المتعلقة بمسئوليات الأطفال.

ووصفت المسلسل؛ بأنه مسرحًا لـ «مباراة كرة قدم»، وذلك بعد زواجها في المسلسل من الفنان شريف سلامة -الأب لثلاثة أطفال، لافتة إلى امتلاكها كذلك أربعة أطفال.

وشددت على ضرورة مراعاة الأم؛ الأجواء النفسية للأطفال وعدم التفرد بالقرار، معقبة: «لازم تتأكدي أن الطرف الآخر هيراعي ربنا في أولادك، ولو مش الأفضل لأولادك بلاش».

وأشارت إلى تضمُّن المسلسل كافة الفئات والشرائح العمرية، لافتة إلى استفادتها من تعامل أخواتها مع أبنائهم المراهقين، في تجربتها الدرامية، معقبة: «أنا صحيح مش أم لكن كنت حاسة الدور أوي.. ومبسوطة جدا بالخبرة اللي اكتسبتها من المسلسل».