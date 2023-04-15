لدقهلية: تنفيذ مشروع المحور المروري الجديد على نيل المنصورة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا للاطلاع والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية في مشروع المحور المروري الجديد، على النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، ابتداءً من مكتبة مصر العامة على النيل وحتى قولنجيل.

وشدد على ضرورة العمل بأقصى طاقة ممكنة على مدار 24 ساعة؛ لزيادة معدلات التنفيذ قبل عيد الفطر المبارك، والانتهاء من أكبر قطاع متاح لا يوجد به أي معوقات.

ووجه المحافظ، وكيل مديرية الطرق والشركة المنفذة للأعمال، بسرعة تجهيز وتشوين المواد اللازمة للعمل من دبش وسن وحديد وغيرها داخل الموقع؛ لضمان عدم التوقف في أي وقت.

وكلف المحافظ، كلا من مدير مديرية الطرق، ورئيس حي شرق، بسرعة الانتهاء من إزالة الأشجار التي تعوق اعمال تنفيذ المشروع بالتنسيق مع إدارة حماية النيل قبل عيد الفطر.

وكلف المحافظ، رئيس حي شرق، بالبدء في إزالة الجزء الخلفي

لمسجد الأنوار المحمدية المتعارض مع العمل بعد عيد الفطر المبارك، وبعد انتهاء المواطنين من أداء صلاة التراويح، وبناء دور جديد عوضا عنه بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف وتشطيبه على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ، أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة؛ لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.