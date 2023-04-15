مجلس أبو ظبي يكشف موعد طرح تذاكر السوبر المصري والسعة الجماهيرية

كشف سهيل العريف، مدير الفاعليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، موعد طرح تذاكر مباراة القمة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام يوم 5 مايو القادم.

وقال سهيل في تصريحات تليفزيونية: «من بين 4 ملاعب رئيسية في أبو ظبي، وقع الاختيار على ستاد محمد بن زايد لاستضافة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023».

وأضاف: «سيتم طرح التذاكر غدًا الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي، عبر منصة بلاتينوم، على جميع مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ، تويتر ، إنستجرام" وذلك للتسهيل على الجمهور كما هو المعتاد».

وأوضح سهيل: «سيتم طرح 30 ألف تذكرة بالمناصفة بين قطبي الكرة المصرية، ونحن محظوظين باستضافة السوبر المصري، والمباراة ستخرج بشكل متميز كالمعتاد».

وبسؤاله عن المحظورات في مباراة السوبر، قال: «سيتم إبلاغ الجماهير بجميع المحظورات وسترسل لهم عبر" الإيميل الخاص"، بالإضافة إلى كتابتهاعلى تذكرة المباراة، ونرغب من الجمهور الإلتزام بما هو مكتوب حتى تخرج المباراة بشكل مميز».

وأتم: «النادي سيرسل بيان رسمي ليتم رسم التيفو الخاص به وبعدها يتم اعتماده من النادي على أن يكون في إطار رياضي غير مُسيء للفريق الأخر أو به إيحاءات منافية للمبادئ والأخلاق».