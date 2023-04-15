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مجلس أبو ظبي يكشف موعد طرح تذاكر السوبر المصري والسعة الجماهيرية

محمد عاطف
نشر في: السبت 15 أبريل 2023 - 2:39 ص | آخر تحديث: السبت 15 أبريل 2023 - 2:39 ص

كشف سهيل العريف، مدير الفاعليات في مجلس أبو ظبي الرياضي، موعد طرح تذاكر مباراة القمة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي ستقام يوم 5 مايو القادم.

وقال سهيل في تصريحات تليفزيونية: «من بين 4 ملاعب رئيسية في أبو ظبي، وقع الاختيار على ستاد محمد بن زايد لاستضافة كأس السوبر المصري بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023».

وأضاف: «سيتم طرح التذاكر غدًا الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي، عبر منصة بلاتينوم، على جميع مواقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ، تويتر ، إنستجرام" وذلك للتسهيل على الجمهور كما هو المعتاد».

وأوضح سهيل: «سيتم طرح 30 ألف تذكرة بالمناصفة بين قطبي الكرة المصرية، ونحن محظوظين باستضافة السوبر المصري، والمباراة ستخرج بشكل متميز كالمعتاد».

وبسؤاله عن المحظورات في مباراة السوبر، قال: «سيتم إبلاغ الجماهير بجميع المحظورات وسترسل لهم عبر" الإيميل الخاص"، بالإضافة إلى كتابتهاعلى تذكرة المباراة، ونرغب من الجمهور الإلتزام بما هو مكتوب حتى تخرج المباراة بشكل مميز».

وأتم: «النادي سيرسل بيان رسمي ليتم رسم التيفو الخاص به وبعدها يتم اعتماده من النادي على أن يكون في إطار رياضي غير مُسيء للفريق الأخر أو به إيحاءات منافية للمبادئ والأخلاق».


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