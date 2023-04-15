جمعية المحامين الألمان تطالب بزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية بمجال المحاماة

أعلنت جمعية المحامين الألمان (دي ايه في)، أن نسبة النساء في مجال المحاماة آخذة في الزيادة منذ سنوات، لكن نسبة التمثيل النسائي في مستويات الإدارة العليا لا تزال أقل من اللازم في هذا المجال.

وبمناسبة نشر تقرير داخلي للجمعية عن العام الماضي، قالت الرئيسة التنفيذية للجمعية زيلفيا روجه: "حتى لو كنا قطعنا شوطا بعيدا، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علينا فعله".

وأشار التقرير الخاص بالنوع عام 2022، إلى أن نسبة التمثيل النسائي بين أعضاء لجان الجمعية تبلغ في الوقت الراهن 40%.

ووصلت نسبة تمثيل النساء في مهمة المحامات بوجه عام إلى قرابة 36% في العام الماضي، وكانت هذه النسبة وصلت قبل عشرة أعوام إلى 32.5% وفقا لإحصائية الغرفة الاتحادية للمحامين.

وذكرت الجمعية، أن أكثر من أربعة أخماس الشركاء في مكاتب المحاماة التجارية هم من الرجال.