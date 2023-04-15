نشطاء في ألمانيا يطالبون بمزيد من الإجراءات لمكافحة انقراض الحيوانات المهددة

دعت مجموعة حماية المناخ " إكستينكشن ريبليون" وتعنى (تمرد ضد الانقراض)، الحكومة الاتحادية الألمانية، إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة انقراض الأنواع المهددة.



وتجمع العديد من الأشخاص الذين يرتدون أزياء تشبه الحيوانات في محطة القطارات الرئيسية في برلين اليوم السبت في احتشاد سريع.



وحمل المحتشدون لافتات كتب عليها "البرنامج الفوري لحفظ الأنواع!".



ولفتت مظاهرة لاحقة نظمتها مؤسسة بوند وجماعة جرينبيس وجماعات أخرى الانتباه إلى هذا الموضوع.



وقال نداء بثته جماعة إكستينكشن ريبليون: "الانقراض الجماعي والاستغلال المفرط للبحار والتربة والغابات تهدد تغذية وصحة مليارات البشر على وجه الأرض".



ودعت المجموعة إلى إعلان "حالة طوارئ التنوع البيولوجي".



بالإضافة إلى ذلك قالت المجموعة إن هناك حاجة إلى التخلص التدريجي من مبيدات الآفات بحلول عام 2030، وتأسيس مجلس للمواطنين لحماية الأنواع.



وبحسب الشرطة الألمانية، فقد شارك عدة مئات في مظاهرة ظهر اليوم بعنوان "ادعوا لحالة طوارئ لمواجهة انقراض الأنواع وإيقافه".



في الصباح، كانت هناك بالفعل مظاهرة للدراجات، انطلق جزء منها إلى الطريق السريع، داعية إلى سياسة مرورية مختلفة.



وقالت الشرطة إن حوالي 100 شخص شاركوا في هذه المظاهرة.



كانت هناك العديد من أعمال الاحتجاج التي قامت بها جماعات إكستينكشن ريبليون والجيل الأخير في برلين خلال الأيام القليلة الماضية.



قام نشطاء يوم الخميس الماضي بتلطيخ المباني بطلاء أسود يشبه الزيت، ودعوا إلى حماية المناخ بوتيرة أسرع.



وفي فندق أدلون رفع النشطاء لافتة عليها رأس ديناصور من شرفة الفندق وفجروا قنابل دخان.